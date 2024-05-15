Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер в пачке, №20 - Харьков (176074) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 41 аптеке
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
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Харьков, ул. Дарвина, 1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
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Всего: упаковка (6), блистер в пачке (3)
Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер в пачке (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Аптека шар@
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Наличие на 2024-05-17 - 16:00