Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫКомбинации пенициллинов, в том числе с ингибиторами бета-лактамазАмоксициллин и ингибитор бета-лактамазАбиклав®Цены в аптеках

Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке, №10 - Запорожье (176073) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
294,99
Экономия: -45,12 грн
249,87 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
287,99
Экономия: -38,12 грн
249,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
278,92 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
268,99
Экономия: -19,12 грн
249,87 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -37,12 грн
249,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
281,54 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (2)
239,52 грн
Аптека шар@
Подробнее
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
Всего: упаковка (1)
275,09
Экономия: -12,99 грн
262,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
319,00
Экономия: -57,00 грн
262,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
275,99
Экономия: -26,12 грн
249,87 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
319,00
Экономия: -52,00 грн
267,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
306,00
Экономия: -44,00 грн
262,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (1)
281,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (2)
286,99
Экономия: -37,12 грн
249,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
284,94 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (2)
279,99
Экономия: -30,12 грн
249,87 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
266,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
Всего: упаковка (3), блистер в пачке (1)
295,54 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
295,10 грн