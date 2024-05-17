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Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке, №10 - Одесса (176073) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
260,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
245,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
285,04
Экономия: -29,96 грн
255,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
245,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
245,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
285,99
Экономия: -35,56 грн
250,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
270,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
263,99
Экономия: -13,56 грн
250,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
247,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
275,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
291,96
Экономия: -23,45 грн
268,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: блистер в пачке (1)
268,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
260,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (1)
279,91
Экономия: -20,24 грн
259,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (1)
295,19
Экономия: -44,76 грн
250,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
245,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
Всего: упаковка (1)
286,42
Экономия: -17,39 грн
269,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
292,77
Экономия: -23,59 грн
269,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
239,31 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
295,19
Экономия: -8,86 грн
286,33 грн