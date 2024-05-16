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Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке, №10 - Львов (176073) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
245,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
291,29
Экономия: -40,86 грн
250,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
295,18
Экономия: -44,75 грн
250,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
272,10
Экономия: -15,46 грн
256,64 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -31,56 грн
250,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
291,29
Экономия: -40,86 грн
250,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
287,17
Экономия: -36,74 грн
250,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер в пачке (1)
233,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
258,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
258,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
279,99
Экономия: -29,56 грн
250,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
295,19
Экономия: -44,76 грн
250,43 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
258,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
295,19
Экономия: -44,76 грн
250,43 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
319,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
295,18
Экономия: -44,75 грн
250,43 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
258,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
242,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
295,19
Экономия: -44,76 грн
250,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
295,19
Экономия: -44,76 грн
250,43 грн