Абиклав® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер в пачке, №10 - Харьков (176073) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, просп. Гагарина, 38
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, пер. Пискуновский, 4-А