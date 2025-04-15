Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Запорожье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
299,70
Экономия при брони: -49,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -82,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -64,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -82,10 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
199,03
Экономия при брони: -32,22 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,40
Экономия при брони: -127,50 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
101,70
Экономия при брони: -18,41 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -82,10 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
746,05
Экономия при брони: -91,83 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
839,20
Экономия при брони: -103,30 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -82,10 грн
Подорожник
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -64,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
363,19
Экономия при брони: -36,45 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
652,90
Экономия при брони: -80,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
300,00
Экономия при брони: -49,90 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
746,05
Экономия при брони: -91,83 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,40
Экономия при брони: -48,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
855,20
Экономия при брони: -119,30 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -128,90 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
727,82
Экономия при брони: -73,61 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
300,00
Экономия при брони: -49,90 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -128,90 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
769,29
Экономия при брони: -113,60 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
Аптека бам
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,40
Экономия при брони: -127,50 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -64,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,40
Экономия при брони: -127,50 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
9.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
209,84
Экономия при брони: -43,02 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,20
Экономия при брони: -82,30 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
199,03
Экономия при брони: -32,22 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
363,19
Экономия при брони: -36,45 грн