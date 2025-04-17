Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
102,00
Экономия при брони: -18,47 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
383,35
Экономия при брони: -49,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -64,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
592,65
Экономия при брони: -90,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -113,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
653,74
Экономия при брони: -68,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
727,82
Экономия при брони: -59,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
203,70
Экономия при брони: -36,89 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,20
Экономия при брони: -141,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
839,20
Экономия при брони: -87,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -64,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
768,81
Экономия при брони: -100,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -64,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
576,42
Экономия при брони: -75,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,20
Экономия при брони: -112,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
297,47
Экономия при брони: -47,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
672,81
Экономия при брони: -88,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -64,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
496,62
Экономия при брони: -78,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
638,46
Экономия при брони: -54,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
480,83
Экономия при брони: -63,11 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
102,00
Экономия при брони: -18,47 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -113,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -64,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
839,20
Экономия при брони: -87,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
373,44
Экономия при брони: -39,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -64,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
595,83
Экономия при брони: -94,71 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -113,50 грн