Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
216,84
Экономия при брони: -50,03 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
364,83
Экономия при брони: -64,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
300,00
Экономия при брони: -49,90 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
783,20
Экономия при брони: -181,35 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,99
Экономия при брони: -186,99 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
636,40
Экономия при брони: -109,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,80
Экономия при брони: -141,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,40
Экономия при брони: -75,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
839,20
Экономия при брони: -162,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
483,17
Экономия при брони: -31,62 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
671,73
Экономия при брони: -145,02 грн
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,30
Экономия при брони: -141,30 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
364,01
Экономия при брони: -62,74 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
161,54
Экономия при брони: -10,57 грн
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,40
Экономия при брони: -48,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
272,39
Экономия при брони: -46,95 грн
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
653,74
Экономия при брони: -126,35 грн
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -141,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
216,84
Экономия при брони: -50,03 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,20
Экономия при брони: -216,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
241,95
Экономия при брони: -15,83 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
99,73
Экономия при брони: -16,20 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
574,95
Экономия при брони: -123,39 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
203,40
Экономия при брони: -36,83 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
182,57
Экономия при брони: -31,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
636,40
Экономия при брони: -109,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
322,90
Экономия при брони: -72,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -141,00 грн