Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
300,00
Экономия при брони: -47,90 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -124,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
216,84
Экономия при брони: -48,69 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
455,20
Экономия при брони: -43,37 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
288,38
Экономия при брони: -40,98 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
652,90
Экономия при брони: -76,63 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
299,70
Экономия при брони: -47,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
363,19
Экономия при брони: -34,32 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,60
Экономия при брони: -46,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -78,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -78,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
199,90
Экономия при брони: -31,75 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
636,40
Экономия при брони: -60,14 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
454,81
Экономия при брони: -42,98 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
90,80
Экономия при брони: -8,58 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
807,80
Экономия при брони: -67,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
860,99
Экономия при брони: -120,29 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,40
Экономия при брони: -46,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,40
Экономия при брони: -122,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
209,84
Экономия при брони: -41,69 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
861,10
Экономия при брони: -120,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,20
Экономия при брони: -152,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
199,03
Экономия при брони: -30,88 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
903,99
Экономия при брони: -163,29 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
746,89
Экономия при брони: -87,67 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
889,20
Экономия при брони: -148,50 грн