Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,40
Экономия при брони: -46,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,20
Экономия при брони: -104,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -57,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
316,40
Экономия при брони: -64,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -104,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,40
Экономия при брони: -46,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
503,73
Экономия при брони: -81,06 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
323,60
Экономия при брони: -71,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
363,19
Экономия при брони: -25,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,60
Экономия при брони: -46,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
636,40
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,60
Экономия при брони: -46,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -57,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,40
Экономия при брони: -46,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -57,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,60
Экономия при брони: -46,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
454,81
Экономия при брони: -31,80 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
819,65
Экономия при брони: -143,83 грн
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -104,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
821,70
Экономия при брони: -61,50 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,30
Экономия при брони: -133,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -104,00 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -57,20 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,30
Экономия при брони: -132,50 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
203,70
Экономия при брони: -35,55 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -104,60 грн
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
839,20
Экономия при брони: -78,40 грн
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
746,05
Экономия при брони: -69,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,40
Экономия при брони: -46,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
803,65
Экономия при брони: -127,30 грн