Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
483,17
Экономия при брони: -97,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
99,73
Экономия при брони: -16,20 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
545,61
Экономия при брони: -160,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -64,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -287,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -64,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
321,68
Экономия при брони: -65,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
210,04
Экономия при брони: -43,22 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
940,99
Экономия при брони: -363,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
100,68
Экономия при брони: -36,55 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
313,35
Экономия при брони: -120,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,40
Экономия при брони: -48,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
683,85
Экономия при брони: -234,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
105,08
Экономия при брони: -21,54 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
694,99
Экономия при брони: -245,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -287,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
99,90
Экономия при брони: -16,62 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
511,51
Экономия при брони: -190,31 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -64,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,40
Экономия при брони: -285,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
637,03
Экономия при брони: -187,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -287,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -64,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
272,39
Экономия при брони: -80,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
5.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -287,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
199,03
Экономия при брони: -32,22 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
502,62
Экономия при брони: -181,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -287,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
6.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
483,17
Экономия при брони: -97,85 грн