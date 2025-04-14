Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
839,20
Экономия при брони: -68,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,00
Экономия при брони: -45,90 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
839,20
Экономия при брони: -68,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,00
Экономия при брони: -46,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -93,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,60
Экономия при брони: -46,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -47,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
300,00
Экономия при брони: -47,90 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,30
Экономия при брони: -122,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
457,25
Экономия при брони: -28,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
575,89
Экономия при брони: -61,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -93,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
383,35
Экономия при брони: -40,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,30
Экономия при брони: -122,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
639,83
Экономия при брони: -39,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
203,70
Экономия при брони: -35,55 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
821,70
Экономия при брони: -50,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,40
Экономия при брони: -73,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
652,90
Экономия при брони: -52,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
768,81
Экономия при брони: -83,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,20
Экономия при брони: -122,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,30
Экономия при брони: -122,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
209,84
Экономия при брони: -41,69 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
181,77
Экономия при брони: -10,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
6.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
363,19
Экономия при брони: -20,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
6.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
811,20
Экономия при брони: -40,10 грн