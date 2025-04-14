Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,40
Экономия при брони: -132,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
274,61
Экономия при брони: -30,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
99,67
Экономия при брони: -15,46 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
577,69
Экономия при брони: -89,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
292,30
Экономия при брони: -40,20 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,99
Экономия при брони: -132,69 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -62,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
548,07
Экономия при брони: -60,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -62,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -87,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -133,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
767,56
Экономия при брони: -117,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -62,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -87,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
863,40
Экономия при брони: -132,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
4.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
298,60
Экономия при брони: -46,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
299,70
Экономия при брони: -47,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
349,15
Экономия при брони: -23,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
90,80
Экономия при брони: -9,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,70
Экономия при брони: -62,60 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
654,58
Экономия при брони: -84,16 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
559,75
Экономия при брони: -71,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -133,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -73,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
819,80
Экономия при брони: -88,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -53,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,30
Экономия при брони: -162,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -62,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -133,50 грн