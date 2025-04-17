Небиволол Сандоз® (Nebivolol Sandoz®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
456,87
Экономия при брони: -48,71 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
893,20
Экономия при брони: -159,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
325,10
Экономия при брони: -75,00 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
695,53
Экономия при брони: -124,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
457,69
Экономия при брони: -48,79 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
363,50
Экономия при брони: -37,56 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
204,01
Экономия при брони: -36,94 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -130,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
364,32
Экономия при брони: -37,65 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
314,90
Экономия при брони: -64,80 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
273,21
Экономия при брони: -28,02 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -130,70 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
497,06
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
894,00
Экономия при брони: -159,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
596,30
Экономия при брони: -106,65 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
575,96
Экономия при брони: -87,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
839,20
Экономия при брони: -105,10 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
101,70
Экономия при брони: -18,41 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
768,81
Экономия при брони: -116,19 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
102,61
Экономия при брони: -18,58 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -130,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
794,14
Экономия при брони: -141,53 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -130,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
305,40
Экономия при брони: -55,30 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
864,80
Экономия при брони: -130,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №30
Sandoz
324,60
Экономия при брони: -74,50 грн
Небиволол Сандоз® таблетки 5 мг блистер №90
Sandoz
818,70
Экономия при брони: -84,60 грн