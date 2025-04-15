Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1437,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1444,60 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1457,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,40
Экономия при брони: -25,00 грн
1423,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1423,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1430,30
Экономия при брони: -6,90 грн
1423,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1423,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1433,50
Экономия при брони: -10,10 грн
1423,40 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1493,10 грн