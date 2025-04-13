Киев (адрес не указан)
Доступно в 356 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1417,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1417,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1433,50
Экономия при брони: -16,20 грн
1417,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1378,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1513,90
Экономия при брони: -80,55 грн
1433,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1504,87
Экономия при брони: -65,22 грн
1439,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1506,71
Экономия при брони: -67,39 грн
1439,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1508,20
Экономия при брони: -70,18 грн
1438,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1415,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1524,53
Экономия при брони: -80,98 грн
1443,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1500,40
Экономия при брони: -55,90 грн
1444,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1448,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Лефлютаб таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контейнер №30
Medac
1503,22
Экономия при брони: -87,36 грн
1415,86 грн