Дифлюкан® раствор для инфузий (Diflucan solution for infusion)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
930,83
Экономия при брони: -59,83 грн
В городах рядом
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
945,88
Экономия при брони: -80,88 грн
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
263.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
1038,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 7 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
947,74
Экономия при брони: -40,74 грн
Бажаемо здоровья
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
336.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Варва, ул. Мира, 48-В
343.2 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Подорожник
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
346.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Подорожник
Ладан, ул. Мира, 75
350.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Подорожник
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
361.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
364.6 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
364.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Аптека бам
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
365.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
365.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
365.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Киевская, 307
365.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Киевская, 305
365.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
365.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
365.8 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 279
365.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн
Подорожник
Мироновка, ул. Победы, 10
366.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10 грн