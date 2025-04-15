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Дифлюкан
®
раствор для инфузий
(Diflucan
solution for infusion
)
Дифлюкан
®
раствор для инфузий
(Diflucan
solution for infusion
)
Львов
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Закроется в 20:00
Стрый, ул. Независимости, 16
65.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
945,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
112.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
900,45
Экономия при брони:
-5,69 грн
894,76
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
896,38
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
945,40
Экономия при брони:
-80,40 грн
865,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Свалява, ул. Духновича, 1
162.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
727,30
Экономия при брони:
-32,34 грн
694,96
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Городенка, ул. Окуневских Братьев, 29
169.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
968,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
327.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
1172,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 12
405.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
408.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
417.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
418.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Макаров, ул. Набережная, 3
418.6 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бышев, ул. Киевская, 53-А
421.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
422.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 44/1
422.2 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
422.6 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 26
422.6 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 27
422.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
423.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Галафеева, 18
423.8 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
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