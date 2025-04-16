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Дифлюкан
®
раствор для инфузий
(Diflucan
solution for infusion
)
Дифлюкан
®
раствор для инфузий
(Diflucan
solution for infusion
)
Кривой Рог
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
945,88
Экономия при брони:
-80,88 грн
865,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
930,83
Экономия при брони:
-59,83 грн
871,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
947,74
Экономия при брони:
-40,74 грн
907,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
229.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
851,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 7 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
231.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
1038,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
251.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
252.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
252.2 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
252.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
252.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
252.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
252.8 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
253.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
259.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
946,10
грн
Забрать 17.04 после 16:00
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