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Дифлюкан
®
раствор для инфузий
(Diflucan
solution for infusion
)
Дифлюкан
®
раствор для инфузий
(Diflucan
solution for infusion
)
Харьков
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
1038,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
945,88
Экономия при брони:
-80,88 грн
865,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
257.0 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
930,84
Экономия при брони:
-59,84 грн
871,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
265.6 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
266.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
275.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
865,33
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
280.8 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
280.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
281.8 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
281.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
282.2 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
282.2 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
282.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
282.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
282.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
282.6 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
284.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
289.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
303.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
950,30
грн
Забрать 15.04 после 19:00
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