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Дифлюкан
®
раствор для инфузий
(Diflucan
solution for infusion
)
Дифлюкан
®
раствор для инфузий
(Diflucan
solution for infusion
)
Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
945,88
Экономия при брони:
-80,88 грн
865,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
930,83
Экономия при брони:
-59,83 грн
871,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
196.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
1038,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
947,74
Экономия при брони:
-40,74 грн
907,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
277.8 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
281.7 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
285.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
290.6 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Pfizer Inc.
851,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
300.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
300.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
300.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
300.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
300.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
300.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
300.9 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
301.1 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
301.3 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
301.5 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
302.4 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
303.2 км
Дифлюкан® раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 50 мл №1
Pfizer Inc.
949,90
грн
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