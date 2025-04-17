Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
470,09
Экономия при брони: -56,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
461,91
Экономия при брони: -60,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
458,78
Экономия при брони: -57,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
501,99
Экономия при брони: -62,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
489,70
Экономия при брони: -59,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
469,68
Экономия при брони: -53,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
478,98
Экономия при брони: -65,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
464,52
Экономия при брони: -51,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер