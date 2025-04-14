Одесса (адрес не указан)
Доступно в 312 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
467,44
Экономия при брони: -48,34 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 29 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 29 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
463,58
Экономия при брони: -48,54 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
446,52
Экономия при брони: -36,63 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,10
Экономия при брони: -43,65 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -17,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
462,77
Экономия при брони: -45,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
450,28
Экономия при брони: -23,06 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
457,20
Экономия при брони: -18,50 грн