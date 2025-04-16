Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
470,02
Экономия при брони: -15,28 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,50
Экономия при брони: -25,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,81
Экономия при брони: -51,73 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
479,16
Экономия при брони: -74,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
477,36
Экономия при брони: -73,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,86
Экономия при брони: -60,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
466,09
Экономия при брони: -52,93 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
474,35
Экономия при брони: -61,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,16
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
452,87
Экономия при брони: -39,83 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
484,36
Экономия при брони: -71,32 грн