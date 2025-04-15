Львов (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
460,65
Экономия при брони: -54,87 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
434,40
Экономия при брони: -2,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -22,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
475,21
Экономия при брони: -56,55 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
498,88
Экономия при брони: -47,93 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -39,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -39,50 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -39,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер