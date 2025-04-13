Киев (адрес не указан)
Доступно в 663 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -25,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
467,53
Экономия при брони: -36,42 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
497,47
Экономия при брони: -46,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -25,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
463,71
Экономия при брони: -19,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
492,34
Экономия при брони: -41,39 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
469,15
Экономия при брони: -41,53 грн