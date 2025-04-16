Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
482,59
Экономия при брони: -68,57 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
436,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
455,92
Экономия при брони: -42,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,32
Экономия при брони: -59,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,05
Экономия при брони: -66,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,20
Экономия при брони: -65,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,74
Экономия при брони: -62,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
449,88
Экономия при брони: -39,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,19
Экономия при брони: -62,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,07
Экономия при брони: -57,86 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер