Харьков (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
463,80
Экономия при брони: -34,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
477,90
Экономия при брони: -58,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
476,82
Экономия при брони: -47,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
469,68
Экономия при брони: -52,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
475,30
Экономия при брони: -58,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
477,49
Экономия при брони: -48,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
478,66
Экономия при брони: -49,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
480,32
Экономия при брони: -50,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
479,43
Экономия при брони: -54,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,20
Экономия при брони: -35,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
462,43
Экономия при брони: -34,66 грн