Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
502,04
Экономия при брони: -62,46 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -36,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
459,88
Экономия при брони: -24,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
466,00
Экономия при брони: -58,25 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
490,88
Экономия при брони: -51,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
483,19
Экономия при брони: -70,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -36,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,80
Экономия при брони: -52,18 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Джаз Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -13,60 грн