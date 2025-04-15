Будесонид-Интели (Budesonid-Inteli)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
374,92
Экономия при брони: -15,73 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
467,23
Экономия при брони: -54,81 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
361,80
Экономия при брони: -55,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
367,28
Экономия при брони: -13,81 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
320,26
Экономия при брони: -11,22 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
467,59
Экономия при брони: -46,78 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
460,47
Экономия при брони: -39,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
385,73
Экономия при брони: -25,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
364,67
Экономия при брони: -17,44 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
461,63
Экономия при брони: -51,15 грн