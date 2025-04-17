Будесонид-Интели (Budesonid-Inteli)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
467,05
Экономия при брони: -54,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
462,94
Экономия при брони: -50,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
434,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
475,35
Экономия при брони: -62,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
458,84
Экономия при брони: -37,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
371,52
Экономия при брони: -12,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)