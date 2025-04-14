Будесонид-Интели (Budesonid-Inteli)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
460,58
Экономия при брони: -16,81 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
460,99
Экономия при брони: -17,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
370,97
Экономия при брони: -20,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
459,78
Экономия при брони: -16,01 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
474,42
Экономия при брони: -25,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
467,59
Экономия при брони: -23,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
462,37
Экономия при брони: -18,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
370,31
Экономия при брони: -16,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
358,63
Экономия при брони: -13,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
467,05
Экономия при брони: -23,28 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)