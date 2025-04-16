Будесонид-Интели (Budesonid-Inteli)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
319,42
Экономия при брони: -10,38 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
468,33
Экономия при брони: -57,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
367,31
Экономия при брони: -20,98 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
401,55
Экономия при брони: -23,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
376,90
Экономия при брони: -19,85 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
370,66
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
399,02
Экономия при брони: -21,41 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
356,88
Экономия при брони: -14,74 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
377,99
Экономия при брони: -20,71 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
383,00
Экономия при брони: -25,72 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
351,50
Экономия при брони: -11,91 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
475,19
Экономия при брони: -28,79 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
467,02
Экономия при брони: -20,62 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
322,98
Экономия при брони: -13,94 грн