Будесонид-Интели (Budesonid-Inteli)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
471,26
Экономия при брони: -47,17 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
381,92
Экономия при брони: -23,36 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
426,20
Экономия при брони: -30,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
409,82
Экономия при брони: -20,74 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
436,10
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
434,90
Экономия при брони: -39,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
466,95
Экономия при брони: -51,52 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
426,20
Экономия при брони: -30,60 грн
D.s.
Львов, ул. Князя Романа, 11
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)