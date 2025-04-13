Будесонид-Интели (Budesonid-Inteli)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 629 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
376,86
Экономия при брони: -28,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
361,85
Экономия при брони: -28,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
468,95
Экономия при брони: -53,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
435,30
Экономия при брони: -66,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
375,16
Экономия при брони: -26,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
362,48
Экономия при брони: -14,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)