Будесонид-Интели (Budesonid-Inteli)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
368,77
Экономия при брони: -11,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
475,61
Экономия при брони: -61,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
374,69
Экономия при брони: -23,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
377,26
Экономия при брони: -18,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
383,12
Экономия при брони: -24,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)