Будесонид-Интели (Budesonid-Inteli)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
360,50
Экономия при брони: -15,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
381,49
Экономия при брони: -34,38 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
398,91
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
375,63
Экономия при брони: -28,52 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
391,87
Экономия при брони: -44,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
383,75
Экономия при брони: -36,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
319,11
Экономия при брони: -10,07 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
458,12
Экономия при брони: -46,75 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
457,81
Экономия при брони: -61,48 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
462,74
Экономия при брони: -16,34 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Будесонид-Интели ингаляция под давлением, суспензия 200 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
MaxPharma (UK)