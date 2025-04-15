Амитриптилина гидрохлорид-ЗН (Amitriptyline hydrochloride-ZN)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Очеретяна, 10
4.6 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
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Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Николаев, ул. Шептицкого, 24
35.0 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
41.5 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Рудки, ул. Самборская, 6
43.4 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Шептицкий, ул. Грушевского Михаила, 4
63.3 км
Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье