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Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Львов (161309) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
119,68 грн
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
119,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
119,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: ампула (3)
119,67 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
133,99
Экономия: -7,43 грн
126,56 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
119,67 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
119,68 грн
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Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
119,68 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
125,66 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
143,62 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: раствор для инъекций (5)
136,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
141,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
140,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
119,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (2)
137,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: ампула (5)
130,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (1)
129,93 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: раствор для инъекций (9)
136,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
135,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: раствор для инъекций (7)
143,50 грн