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Алтея корня сироп сироп флакон полимерный 200 мл тм АйВи, №1 - Киев (833070) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
99,00
Экономия: -25,30 грн
73,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
Всего: упаковка (1)
107,50
Экономия: -33,50 грн
74,00 грн
Сити-фарм
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (2)
87,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (1)
98,80
Экономия: -25,10 грн
73,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Коновальца Евгения, 4/7
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -8,99 грн
74,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -15,00 грн
75,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (2)
92,50 грн
Ирфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (2)
86,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 15:30
Николаев, ул. Почтовая, 118
Всего: упаковка (1)
90,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 15:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
Всего: упаковка (3)
68,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом