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Алтея корня сироп сироп флакон полимерный 200 мл с мерной ложкой, в пачке, №1 - Львов (175339) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
121,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
112,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
121,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
151,50
Экономия: -37,11 грн
114,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
140,99
Экономия: -26,60 грн
114,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
121,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
130,50
Экономия: -16,11 грн
114,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
152,50
Экономия: -38,11 грн
114,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
127,79
Экономия: -13,40 грн
114,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
157,99
Экономия: -43,60 грн
114,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
105,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
135,50
Экономия: -21,11 грн
114,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
139,50
Экономия: -25,11 грн
114,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
151,50
Экономия: -37,11 грн
114,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
121,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
161,50
Экономия: -47,11 грн
114,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн