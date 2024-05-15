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Алтея корня сироп сироп флакон полимерный 200 мл с мерной ложкой, в пачке, №1 - Днепр (Днепропетровск) (175339) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
121,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -13,12 грн
114,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
121,03
Экономия: -23,22 грн
97,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
108,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
121,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
112,09 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
121,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
121,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
121,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (5)
119,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
121,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
121,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
121,10 грн