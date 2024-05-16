Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 13 Всего: упаковка (5) 58,08 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Махова Александра, 6-А Всего: упаковка (2) 53,95 Экономия: -1,78 грн 52,17 грн Забронировать

В других городах:

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Фастов, ул. Соборная, 44/1 Всего: упаковка (1) 73,99 Экономия: -17,10 грн 56,89 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А Всего: упаковка (2) 58,27 Экономия: -2,53 грн 55,74 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Бердичев, ул. Житомирская, 38 Всего: упаковка (3) 120,00 Экономия: -3,60 грн 116,40 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б Всего: упаковка (3) 59,50 Экономия: -3,76 грн 55,74 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж Всего: упаковка (1) 70,00 Экономия: -21,00 грн 49,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменское, просп. Свободы, 55 Всего: упаковка (1) 58,12 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ж/м Тополь-2, 28 Всего: упаковка (14) 58,92 Экономия: -3,18 грн 55,74 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 200 Всего: упаковка (1) 58,10 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1 Всего: упаковка (4) 57,61 Экономия: -1,87 грн 55,74 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Пушкинская, 83 Всего: упаковка (1) 56,80 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (1) 72,00 Экономия: -21,00 грн 51,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Вольнянск, ул. Соборная, 6-А Всего: упаковка (1) 50,40 грн Забронировать

Аптека Подробнее Сошников, ул. Иванова, 6 Всего: упаковка (3) 67,50 грн