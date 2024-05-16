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Алтея корня сироп сироп флакон полимерный 100 мл с мерной ложкой, в пачке, №1 - Харьков (175338) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -21,00 грн
49,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (14)
59,23
Экономия: -3,49 грн
55,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
58,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (3)
58,13
Экономия: -2,39 грн
55,74 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
50,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -21,00 грн
51,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (4)
59,16
Экономия: -3,42 грн
55,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
58,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (2)
55,67
Экономия: -3,50 грн
52,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (2)
58,27
Экономия: -2,53 грн
55,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44/1
Всего: упаковка (1)
73,99
Экономия: -17,10 грн
56,89 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (3)
120,00
Экономия: -3,60 грн
116,40 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
56,80 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (1)
58,10 грн
Аптека
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Сошников, ул. Иванова, 6
Всего: упаковка (3)
67,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом