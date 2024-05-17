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Азитромицин-Здоровье капсулы 500 мг блистер, №3 - Запорожье (62200) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
86,48
Экономия: -11,48 грн
75,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
89,08
Экономия: -13,08 грн
76,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -14,42 грн
72,08 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (5)
89,08
Экономия: -13,08 грн
76,00 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 48 мин
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка Вторая, ул. Перспективная, 50
Всего: упаковка (3)
88,30
Экономия: -16,22 грн
72,08 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (12)
148,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Сумы, ул. Ильинская, 2
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -17,01 грн
72,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (5)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 19/1
Всего: упаковка (3)
78,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Михайловская, 50/1
Всего: упаковка (1)
88,30
Экономия: -16,22 грн
72,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн