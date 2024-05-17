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Азитромицин-Здоровье капсулы 500 мг блистер, №3 - Одесса (62200) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (5)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Любимая аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (2)
87,40 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 19/1
Всего: упаковка (3)
78,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (10)
78,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (12)
148,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (4)
86,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Шевченко Тараса, 8
Всего: упаковка (1)
78,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 36
Всего: упаковка (5)
89,08
Экономия: -17,00 грн
72,08 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 16 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -14,42 грн
72,08 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
86,48
Экономия: -11,48 грн
75,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
86,49
Экономия: -2,59 грн
83,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
89,08
Экономия: -13,08 грн
76,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн