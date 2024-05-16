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Азитромицин-Здоровье капсулы 500 мг блистер, №3 - Львов (62200) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
88,51
Экономия: -16,43 грн
72,08 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Всего: упаковка (1)
87,50
Экономия: -15,42 грн
72,08 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (4)
89,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (2)
86,50
Экономия: -2,60 грн
83,90 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Нересница, ул. Грушевского Михаила, 10-А
Всего: упаковка (1)
89,09
Экономия: -17,01 грн
72,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
Всего: упаковка (2)
85,99
Экономия: -13,91 грн
72,08 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (7)
76,50
Экономия: -2,29 грн
74,21 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Грицев, ул. Центральная, 10-А
Всего: упаковка (1)
88,30
Экономия: -16,22 грн
72,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 36
Всего: упаковка (5)
89,08
Экономия: -17,00 грн
72,08 грн