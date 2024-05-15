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Азитромицин-Здоровье капсулы 500 мг блистер, №3 - Харьков (62200) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 2
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -17,00 грн
72,09 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
86,48
Экономия: -13,48 грн
73,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -14,41 грн
72,09 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (5)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (1)
89,08
Экономия: -14,08 грн
75,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (3)
86,49
Экономия: -2,59 грн
83,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (6)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн