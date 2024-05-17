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Азитромицин-Здоровье капсулы 125 мг блистер, №6 - Запорожье (62198) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -12,00 грн
36,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (5)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
В других городах:
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
45,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 48 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (1)
41,00
Экономия: -5,00 грн
36,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
45,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
42,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
45,36 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (2)
40,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: упаковка (2)
43,50
Экономия: -6,69 грн
36,81 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Всего: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Старое, ул. Днепровая, 45
Всего: упаковка (1)
43,74 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (3)
37,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом