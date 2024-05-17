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Азитромицин-Здоровье капсулы 250 мг блистер, №6 - Одесса (62196) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
78,00
Экономия: -13,00 грн
65,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
80,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 16 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
80,49
Экономия: -15,49 грн
65,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
79,83
Экономия: -14,85 грн
64,98 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
78,00
Экономия: -13,00 грн
65,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
78,00
Экономия: -13,00 грн
65,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
79,83
Экономия: -14,85 грн
64,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
74,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
74,69 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -2,13 грн
68,87 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (2)
70,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, пл. Народная, 22
Всего: упаковка (1)
77,71
Экономия: -12,73 грн
64,98 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Журливой О., 1
Всего: упаковка (3)
80,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 16 мин
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: упаковка (1)
80,50 грн
Челси плюс
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Закрыто Открывается через 16 мин
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (2)
80,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Старое, ул. Днепровая, 45
Всего: упаковка (3)
80,46 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (2)
80,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Гора, ул. Центральная, 7
Всего: упаковка (2)
78,10 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
70,00 грн
Ирфарм
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Закрыто Открывается через 16 мин
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (2)
80,00 грн